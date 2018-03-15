CIT сообщила о гибели в Сирии 22-летнего артиллериста из Оренбургской области

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT)

узнала

Как стало известно специалистам, траурная церемония прошла в среду, 14 марта. За день до этого местные СМИ сообщили о гибели в Сирии 22-летнего жителя Соль-Илецка Пономарева.

При этом корреспонденты

Orenday

осветили похороны. Помимо близких Пономарева, его память почтила официальная делегация во главе с вице-губернатором Оренбургской области.

По словам местного тренера по рукопашному бою, который занимался с Пономаревым, молодой человек был тяжело ранен в Сирии во время обстрела при выводе мирных жителей и умер в московском госпитале, а двое его сослуживцев погибли на месте.

По информации СМИ, Пономарев служил в российской армии по контракту.

Ранее на этой неделе специалисты CIT сообщили

о том, что в поселке Кедровое под Екатеринбургом был похоронен 34-летний местный житель Руслан Гаврилов . Он, по информации СМИ, в составе

ЧВК Вагнера

воевал на территории Сирии и погиб в начале февраля в результате авиаудара США по правительственным силам президента Башара Асада , среди которых оказались и россияне.

сообщила

о том, что в результате авиаудара американской коалиции по группе военных, пересекших линию разграничения на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли пятеро россиян.

Отметим, что в поименном списке погибших российских наемников, составленном группой независимых расследователей Conflict Intelligence Team, в настоящий момент значатся восемь человек. Сперва

Затем CIT опубликовала