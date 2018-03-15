CIT сообщила о гибели в Сирии 22-летнего артиллериста из Оренбургской области 

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT)
узнала
о том, что в Соль-Илецке Оренбургской области с воинскими почестями был похоронен артиллерист Владимир Пономарев, погибший во время боев в Сирии. В Минобороны информацию о его смерти не подтверждали.
Как стало известно специалистам, траурная церемония прошла в среду, 14 марта. За день до этого местные СМИ сообщили о гибели в Сирии 22-летнего жителя Соль-Илецка Пономарева.
При этом корреспонденты
Orenday
осветили похороны. Помимо близких Пономарева, его память почтила официальная делегация во главе с вице-губернатором Оренбургской области.
По словам местного тренера по рукопашному бою, который занимался с Пономаревым, молодой человек был тяжело ранен в Сирии во время обстрела при выводе мирных жителей и умер в московском госпитале, а двое его сослуживцев погибли на месте.
По информации СМИ, Пономарев служил в российской армии по контракту.
Ранее на этой неделе специалисты CIT сообщили
о том, что в поселке Кедровое под Екатеринбургом был похоронен 34-летний местный житель Руслан Гаврилов. Он, по информации СМИ, в составе
ЧВК Вагнера
воевал на территории Сирии и погиб в начале февраля в результате авиаудара США по правительственным силам президента Башара Асада, среди которых оказались и россияне.
15 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова
сообщила
о том, что в результате авиаудара американской коалиции по группе военных, пересекших линию разграничения на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли пятеро россиян.
Отметим, что в поименном списке погибших российских наемников, составленном группой независимых расследователей Conflict Intelligence Team, в настоящий момент значатся восемь человек. Сперва
стало известно, что под огнем коалиции 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, Владимир Логинов из Калининграда, а также нацбол
Затем CIT опубликовала
имена еще троих погибших бойцов ЧВК Вагнера. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслан Гаврилов, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась. При этом специалисты подчеркивали, что проверяют сведения еще о нескольких погибших, эта информация будет опубликована позднее.