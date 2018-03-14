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Более 400 человек смогли покинуть сирийскую Думу
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Минобороны: более 400 человек смогли покинуть сирийскую Думу по гуманитарным коридорам 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Минобороны России заявили, что более 400 мирных жителей смогли покинуть сирийский город Думу по гуманитарным коридорам. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
«По действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан. Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что обстановка в северной части Восточной Гуты в течение последних дней существенно стабилизировалась.
«В течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в северной части — городе Дума существенно стабилизировалась», — уточняется в ведомстве.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявили, что 13 марта Восточную Гуту покинули 148 человек.
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