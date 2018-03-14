Более 400 человек смогли покинуть сирийскую Думу

«В течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в северной части — городе Дума существенно стабилизировалась», — уточняется в ведомстве.

Также отмечается, что обстановка в северной части Восточной Гуты в течение последних дней существенно стабилизировалась.