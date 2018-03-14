Почти 440 человек безопасно покинули сирийскую Думу по гумкоридорам

"По действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан. Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думу «за последнюю неделю было доставлено два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами».

В военном ведомстве подчеркнули, что в четверг для оказания помощи населению «планируется заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 большегрузных автомобилей».

"В целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток", — добавили в Минобороны.

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