Ещё
МО РФ: за три дня город Думу по гуманитарным коридорам смогли покинуть 437 мирных жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МО РФ: за три дня город Думу по гуманитарным коридорам смогли покинуть 437 мирных жителей 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Город Дума по гуманитарным коридорам смогли покинуть 437 мирных жителей за последние три дня. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
В военном ведомстве также заявили, что все перестрелки в городе, а также любые боевые действия в этом районе полностью прекращены.
По данным министествра, в течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в ее северной части — городе Дума, — существенно стабилизировалась. Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.
"Все перестрелки в г. Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей", — сказали в ведомства.
ТАСС: последние новости
РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии МО РФ начало на своем сайте прямую трансляцию из гуманитарного коридора из Восточной Гуты Россия поставит часть продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России210
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям176
Атомные подлодки РФ дошли до США136
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео378
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле305
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение