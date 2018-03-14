МО РФ: за три дня город Думу по гуманитарным коридорам смогли покинуть 437 мирных жителей

МОСКВА , 14 марта. / ТАСС /. Город Дума по гуманитарным коридорам смогли покинуть 437 мирных жителей за последние три дня. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

военном ведомстве также заявили, что все перестрелки в городе, а также любые боевые действия в этом районе полностью прекращены.

По данным министествра, в течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в ее северной части — городе Дума, — существенно стабилизировалась. Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.

"Все перестрелки в г. Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей", — сказали в ведомства.