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В Минобороны России заявили о полном прекращении перестрелок в сирийской Думе
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В Минобороны России заявили о полном прекращении перестрелок в сирийской Думе 

Говорит Москва 14 марта 2018
Гуманитарная пауза там соблюдается уже третьи сутки подряд. Решено продлить её ещё на два дня. В четверг запланирован заход в Думу гуманитарной колонны из 20 грузовиков.
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Ни один житель Восточной Гуты не смог покинуть за сутки провинцию из-за обстрелов МИД Сирии: Дамаск предлагал Западу привлечь РФ к расследованию химатак Арабские СМИ сообщили о попытке атаки боевиками российской базы в Хмеймиме
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