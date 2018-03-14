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Минобороны: Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте деградирует
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Минобороны: Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте деградирует 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
О постепенном ухудшении гуманитарной ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте заявили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных, — сообщил начальник Центра Юрий Евтушенко. — Вчера удалось обеспечить выход большой группы мирных жителей в количестве 148 человек. Сегодня вышел еще 131 человек, включая 53 ребенка".
По его словам, в анклаве население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания.
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