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Куртулмуш увидел в Москве сокровища, вывезенные из Турции
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Куртулмуш увидел в Москве сокровища, вывезенные из Турции 

ИноСМИ 14 марта 2018
Фото: ИноСМИ
Как сообщает турецкий информационный интернет-портал «Хабер7.ком», министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш (Numan Kurtulmuş), прибывший в Москву для участия в Московской международной туристической выставке (MITT), посетил Пушкинский музей и увидел сокровища Трои, которые были вывезены из Чанаккале в 1873 году в Германию, а оттуда во время Второй мировой войны доставлены в Россию в качестве трофея. Несмотря на все требования Турции, ей не возвращают эти исторические ценности.
Россия настаивает на том, что решение спора о сокровищах Трои может быть найдено только путем переговоров между Россией и Германией. В соответствии с принятыми Россией законами, многие исторические памятники, которые в свое время были вывезены как трофеи и хранились в режиме секретности, в наши дни обрели статус «федеральной собственности России».
В 1873 году сокровища Трои были похищены с территории этого древнего города в 30 километрах от Чанаккале немецким археологом Генрихом Шлиманом (Heinrich Schliemann) и вывезены в Германию. В годы Второй мировой войны сокровища в качестве военного трофея были доставлены в Россию. Бесценные исторические артефакты постоянно экспонируются в Пушкинском музее — одном из ведущих музеев Москвы.
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