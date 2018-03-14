Куртулмуш увидел в Москве сокровища, вывезенные из Турции

Как сообщает турецкий информационный интернет-портал «Хабер7.ком», министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш (Numan Kurtulmuş), прибывший в Москву для участия в Московской международной туристической выставке (MITT), посетил Пушкинский музей и увидел сокровища Трои, которые были вывезены из Чанаккале в 1873 году в Германию, а оттуда во время Второй мировой войны доставлены в Россию в качестве трофея. Несмотря на все требования Турции, ей не возвращают эти исторические ценности.

Россия настаивает на том, что решение спора о сокровищах Трои может быть найдено только путем переговоров между Россией и Германией. В соответствии с принятыми Россией законами, многие исторические памятники, которые в свое время были вывезены как трофеи и хранились в режиме секретности, в наши дни обрели статус «федеральной собственности России».

В 1873 году сокровища Трои были похищены с территории этого древнего города в 30 километрах от Чанаккале немецким археологом Генрихом Шлиманом (Heinrich Schliemann) и вывезены в Германию. В годы Второй мировой войны сокровища в качестве военного трофея были доставлены в Россию. Бесценные исторические артефакты постоянно экспонируются в Пушкинском музее — одном из ведущих музеев Москвы.