Из Восточной Гуты по гумкоридору вышли 49 человек

Российский Центр по примирению сторон сообщил об успешных переговорах с боевиками.

«Новый этап переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте увенчался успехом: была достигнута договоренность о выводе в среду из района еще нескольких групп мирных жителей. К настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые», — сказал он. Очередная группа мирных жителей из почти полсотни человек покинула Восточную Гуту, выйдя из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

По его словам, в настоящее время решается вопрос об их размещении, людям будет оказана необходимая помощь.

Всего с начала работы гуманитарного коридора в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — район покинули более 350 человек. Накануне из анклава смогли выйти в общей сложности 147 мирных жителей.