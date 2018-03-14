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Из Восточной Гуты по гумкоридору вышли 49 человек
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Из Восточной Гуты по гумкоридору вышли 49 человек 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Российский Центр по примирению сторон сообщил об успешных переговорах с боевиками.
Очередная группа мирных жителей из почти полсотни человек покинула Восточную Гуту, выйдя из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
«Новый этап переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте увенчался успехом: была достигнута договоренность о выводе в среду из района еще нескольких групп мирных жителей. К настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые», — сказал он.
По его словам, в настоящее время решается вопрос об их размещении, людям будет оказана необходимая помощь.
Всего с начала работы гуманитарного коридора в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — район покинули более 350 человек. Накануне из анклава смогли выйти в общей сложности 147 мирных жителей.
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