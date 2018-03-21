Беспилотник облетел руины освобождённого от террористов города в Восточной Гуте

Беспилотник облетел город Сакба в Восточной Гуте, который ранее был освобождён от террористов военнослужащими сирийской армии. На видеозаписи запечатлены разрушенные в ходе ожесточённых боёв кварталы.