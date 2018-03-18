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За время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 73 тысяч человек
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За время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 73 тысяч человек 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 18 мар — РИА Новости. Свыше 73 тысяч мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута за время гуманитарных пауз, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Как сообщили в ЦПВС, более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту в воскресенье через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Хаммурия. Всего за время гуманитарных пауз из района вышли более 73 тысяч человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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