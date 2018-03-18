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В Минобороны сообщили об интенсивных обстрелах трех провинций Сирии
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В Минобороны сообщили об интенсивных обстрелах трех провинций Сирии 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Российская Газета
Так, по его словам, в течение минувшего дня со стороны вооруженных группировок фиксировались неоднократные случаи нарушения режима прекращения боевых действий. Такие случаи были зафиксированы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.
"Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов сирийской столицы и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны 5 раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть серьезные разрушения", — рассказал генерал Евтушенко.
В то же время российский ЦПВС в Сирии продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки с учетом резолюции Совета Безопасности ООН 2401. В частности, российские военные продолжают проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. «Сегодня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1716 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25 235 человек», — рассказал начальник ЦПВС.
Всего же с начала действия «гуманитарных пауз» (в воскресенье была уже 20-я пауза) в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 73656 человек.
Представители ЦПВС продолжают переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности ЦПВС является нормализация гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан. Центр организовал доставку жителям населенных пунктов Айн-Аша в провинции Эль-Кунейтра и Алеппо продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны.
Продолжена работа по оказанию помощи мирным жителям, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра (22 км северо-восточнее Дамаска). За прошедшие сутки им переданы продуктовые наборы общим весом 1,2 тонны, одноразовая посуда, матрасы, одеяла и постельное белье. Представителями ЦПВС также организована доставка питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор.
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам, в том числе 38 детям.
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