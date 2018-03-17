Из Восточной Гуты вывели более пяти тысяч человек за сутки 

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. За сутки из Восточной Гуты выведено 5023 человека по открытому 15 марта гуманитарному коридору, проходящему через Хаммурию, Сакбу и Хаззэ, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбэ и Хаззэ (южнее города Дума), за сутки выведено еще 5 023 человека", — сказал он.
Также Евтушенко отметил, что в пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия.
"С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", — сказал он, подчеркнув, что «благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен».
Евтушенко добавил, что «всего с начала действия „гуманитарных пауз“ в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17029 человек».
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