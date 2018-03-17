Из Восточной Гуты вывели более пяти тысяч человек за сутки

МОСКВА , 17 мар — РИА Новости . За сутки из Восточной Гуты выведено 5023 человека по открытому 15 марта гуманитарному коридору, проходящему через Хаммурию, Сакбу и Хаззэ, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко

"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакбэ и Хаззэ (южнее города Дума ), за сутки выведено еще 5 023 человека", — сказал он.

Также Евтушенко отметил, что в пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия.

"С оборудованных в глубине населенного пункта огневых позиций несколькими снайперами был открыт прицельный огонь по выходящему населению", — сказал он, подчеркнув, что «благодаря оперативно принятым мерам снайперы были нейтрализованы, а вывод мирных жителей возобновлен».

Евтушенко добавил, что «всего с начала действия „гуманитарных пауз“ в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17029 человек».