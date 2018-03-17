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Из Восточной Гуты с начала «гуманитарных пауз» вышли более 48 тысяч человек
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Из Восточной Гуты с начала «гуманитарных пауз» вышли более 48 тысяч человек 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 48 тысяч человек вышли из сирийской Восточной Гуты с начала действия «гуманитарных пауз», сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, в субботу через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышло 272 человека, из них 137 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило более 1,3 тысячи человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведено еще более 30,7 тысячи человек.
"Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48 033 человека", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, на телефон «горячей линии» Центра по примирению продолжают поступать звонки жителей Восточной Гуты. По его словам, за сутки поступило свыше 300 телефонных обращений. «В основном люди просят, чтобы коридоры выхода из анклава функционировали круглосуточно, однако мы разъясняем им, что в ночное время выход через коридоры опасен», — сказал генерал-майор.
Евтушенко сообщил, что 16 марта Центр по примирению организовал доставку жителям населенного пункта Тарфави провинции Алеппо продовольственных наборов, предметов первой необходимости, свежего хлеба и одежды общим весом 2,9 тонны.
Генерал-майор добавил, что для оказания помощи 6 тысячам мирных жителей, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра (22 км северо-восточнее Дамаска), переданы продуктовые наборы общим весом 1,5 тонны, одноразовая посуда, матрацы, одеяла и постельное белье. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 115 сирийцам, в том числе 51 ребенку.
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