Живут в Армении, зарабатывают в Сирии — какова судьба сирийских армян?

ЕРЕВАН, 14 мар — Sputnik. Конфликт в Сирии привел к резкому уменьшению процветающей в стране армянской общины. Ее представители разъехались по всему миру, около 22 тысяч человек приняла Армения.

Об основных проблемах, с которыми они сталкиваются в Армении, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения рассказал начальник управления армянских общин Ближнего и Среднего Востока министерства диаспоры Армении Левон Антонян.

По его словам, правительство Армении попыталось сделать все, чтобы обеспечить необходимые условия для обустройства сирийских беженцев. В этом властям оказали помощь различные общественные организации, действующие как внутри, так и вне Армении.

Он отметил, что на конец 2017 года около 20 тысяч сирийских армян получили гражданство Армении. Еще около 600 семей, по данным Миндиаспоры, думают о переезде сюда.

Данные 2017 года свидетельствуют, что большинство сирийских армян, обратившихся в Миндиаспоры, нуждались в решении вопросов здравоохранения.

"Всего в 2017 году в министерство обратилось 1262 сирийских армянина. 722 обращения были связаны со здравоохранением. В большинстве случаев их решали в рамках госзаказа, а в некоторых случаях, которые требовали значительных расходов (операции на сердце, покупка лекарств, протезы), мы обращались к нашим партнерам, благотворительным организациям", — сказал Антонян.

Еще одна серьезная проблема — это вопрос арендной платы беженцев. За помощью в 2017 году в министерство обратились 156 человек, в основном благодаря Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) им была обеспечена компенсация (от 3 до 12 месяцев в зависимости от уровня их уязвимости).

"Это временная мера, сейчас в основе стратегического плана лежит вопрос обеспечения социальных квартир, так как война в Сирии вынудила многих остаться в Армении навсегда", — сказал Антонян.

Вытекающая отсюда проблема — обеспечение занятости сирийских армян. В начале 2017 года в министерство за помощью обратились около 100 сирийских армян. Их попытались обустроить в медицинских учреждениях, сфере сервиса, различных ремесленных производствах.

Многие устроились на работу у других сирийских армян, открывших свой бизнес ранее.

В 2017 году заработала ОО «Союз сирийских армян». Ее представители помогают «своим» интегрироваться в бизнес-среду в Армении.

Еще одна сфера, в которой сирийским армянам, по словам Антоняна, была оказана помощь — распределение детей в детских садах, школах, обеспечение компенсации за обучение в вузах. Вместе с благотворительными организациями ежегодно около 450 студентам частично помогают с оплатой (в 2018 году — 60%).

Борьба за место под солнцем: о чем молчат сирийские армяне в Ереване — видео>>

Что касается службы в армии, по словам Антоняна, то здесь есть некоторые вопросы. Служившие в сирийской армии освобождаются от призыва (при этом есть проблема, у некоторых нет документов на этот счет), определенная часть молодых людей пошла служить добровольно, но есть и такие, кто уклоняется.

Как отметил глава ОО «Союз сирийских армян» Нерсес Киво, проблемы сирийских армян в Армении, естественно, в первую очередь, носят экономический характер.

"Сирийские армяне талантливы, они образованы и являются профессиональными работниками, но армянский рынок слишком маленький в сравнении с Сирией. Мы пытаемся оказывать всяческую консультационную помощь в правовой, таможенной, налоговой сфере и бухгалтерии", — сказал Киво.

По его словам, Союзу вскоре будет выделена территория, где будут располагаться около 20 офисов сирийских армян-бизнесменов, а желающим открыть бизнес будет предоставляться вся необходимая информация.

В свою очередь председатель ОО «Центр координации вопросов сирийских армян», хирург Джордж Барсегян обратил внимание на то, что основные проблемы беженцев из Сирии в большинстве случаев совпадают с трудностями местных армян.

Он обратил внимание на важный вопрос. В общественном мнении сформировалась идея, что приехавшие сюда сирийские армяне снова уезжают.

"Это не совсем так. Не нужно забывать, что и у них также есть «армянский ген», понятие заработка за границей — «хопана». Сирия постепенно отходит от войны, а такие страны всегда бывают экономически активны", — сказал Барсегян.

По его словам, заметны первые признаки восстановления экономической жизни в крупных городах — Дамаске, Алеппо и Латакии. Вместе с этой активизацией, многие сирийские армяне, которые приехали в Армению с семьями и уже обосновались здесь, едут туда на заработки.

Все-таки у них есть основа для возвращения туда — у кого-то был магазин, производство или другой бизнес.

"Мужчины едут работать в Сирию, а семья остается в Армении. Для многих из них Ереван стал родным и они вряд ли его покинут навсегда. Число таких временно уезжающих заметно, но они уже обосновались в Армении", — сказал Барсегян.

До начала конфликта в Сирии в Алеппо проживали порядка 60 тысяч армян. Армянская община Сирии считалась одной из самых мощных в мире и насчитывала около 110 тысяч человек.

После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.