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В Казани планируют открыть представительство Международной ассоциации исламского бизнеса
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В Казани планируют открыть представительство Международной ассоциации исламского бизнеса 

ТАСС 14 марта 2018
КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) планирует открыть свое представительство в Казани. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана в среду по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова с президентом МАИБ Маратом Кабаевым.
"Марат Кабаев заявил о намерении открыть представительство организации в Казани. Рустам Минниханов поддержал данное предложение", — отмечается в сообщении.
Также Минниханов предложил сотрудничать в части развития исламских финансов и сферы халяль. «Нужно выйти на соглашение, составить дорожную карту. Нам нужно двигаться не параллельно, а вместе», — цитирует его слова пресс-служба.
МАИБ создали в феврале 2016 года с целью объединить предпринимателей для ведения бизнеса, основанного в том числе на духовных ценностях ислама. Представительства МАИБ есть во многих регионах России, в странах СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии, сотрудничество ведут с 57 государствами. В планах — укрепление связей с Францией, Бельгией, Австрией и другими странами.
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