Турция будет импортировать мясо, молоко и рыбу из России

В то время как многие страны мира в рамках протекционистской политики поддерживают отечественное производство в сфере сельского хозяйства, Турция настаивает на политике, в которой за основу берется импорт. Притом что климат, почвы и культура нашей страны позволяют нам выращивать едва ли не любую сельхозпродукцию за исключением одного-двух тропических плодов, уже практически не осталось сельскохозяйственных и пищевых продуктов, которые мы не импортируем.

Судя по текущему развитию событий, в сельском хозяйстве снова обретет большое значение «самообеспечение». В ближайшем будущем станет гораздо сложнее экспортировать сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Продовольственное эмбарго Российской Федерации в отношении стран Европейского Союза , события, последовавшие за самолетным кризисом в российско-турецких отношениях, и усилия этой страны по наращиванию отечественного производства для обеспечения собственных потребностей — все это дает важные ключи к пониманию того, с какой ситуацией в мировой торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией мы столкнемся в будущем.

РФ, более двух лет применяя эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции, с другой стороны, вкладывала серьезные инвестиции, призванные увеличить отечественное производство. На данном этапе Россия, которая сняла запреты в отношении Турции, но ввела определенные ограничения, взамен готовится экспортировать мясо, молоко и рыбу в нашу страну.

Россия превратила кризис в новые возможности

Коротко вспомним кризис в отношениях Турции и России. 24 ноября 2015 года Турция сбила российский военный самолет из-за нарушения турецкой границы. После уничтожения самолета между двумя странами разразился серьезный кризис. С 1 января 2016 года Россия стала применять эмбарго на ввоз 24 видов сельхозпродукции из Турции. Было введено множество санкций, прежде всего меры, связанные с ограничением потока российских туристов в Турцию и работой турецких предпринимателей в России. За несколько месяцев санкции за исключением ограничений на импорт сельхозпродукции по большей части были сняты. Через десять месяцев после возникновения кризиса чисто символически были отменены запреты по нескольким видам сельхозпродукции.

Запрет по 14 видам, включая томаты, ставшие символом раздора между двумя странами, сохранялся многие месяцы. Турция в середине марта 2017 года прибегла к известным ограничениям в отношении России по шести видам продукции и прежде всего пшенице.

Сохранение ограничений по томатам Путин на совместной пресс-конференции после этой встречи объяснил следующим образом: «Мы просили наших турецких друзей понять, что после известных трагических событий жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано, например, с производством томатов. Наши производители взяли значительные объемы кредитов. Здесь речь идет об определенном цикле производства. Поэтому соответствующие ограничения сохранятся. Мы не планируем навечно закрыть свой рынок для турецких томатов. По мере прохождения инвестиционного цикла, о котором я сказал, ограничения будут сняты».

В дальнейшем Россия стала пошагово отменять эмбарго на импорт сельхозпродуктов из Турции. Но при этом взамен добивалась важных уступок. Когда был снят запрет на ввоз помидоров, на этот раз ввели ограничение объема поставок. В результате лишь некоторые получившие разрешение России турецкие фирмы имеют возможность экспортировать в эту страну в общей сложности 50 тысяч тонн томатов.

Уступки, которые мы сделали России

На прошлой неделе Россия, использующая эмбарго на ввоз сельхозпродукции для усиления позиций при торге, объявила об отмене запретов и на ввоз баклажанов, перца, салатов, тыквы, кабачков. Таким образом запреты были сняты по всем видам продукции.

Известно, что взамен на снятие продуктовых запретов Россия добилась от Турции серьезных уступок. Так, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Россия будет экспортировать мясо, молоко и рыбу в нашу страну.

Наш министр не в курсе!

Накануне журналисты спросили министра продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмета Эшрефа Факыбабу (Ahmet Eşref Fakıbaba) об импорте мяса, молока и морепродуктов из России в Турцию. Его ответ можно резюмировать следующим образом: «Когда вы едете в какую-либо страну, вам говорят: „Мы покупаем у вас такое количество товара, а что вы будете покупать у нас?“ Чаще всего это касается мяса. Когда вы вынуждены купить что-либо, на повестке дня возникает мясо. О молоке и морепродуктах я впервые слышу. Обычно, когда мы едем в те или иные страны, обязательно возникает схема экспорта и импорта, вы садитесь за стол переговоров и достигаете определенной договоренности. Так проходит торг. Что касается молока и морепродуктов, у нас нет данных на этот счет, но я знаю, что поставки мяса обсуждаются. Обычно такие вещи так или иначе могут возникать на повестке дня не из-за потребности Турции в мясе, как считает народ, а по политическим причинам или в силу того, что вы вынуждены импортировать что-либо из тех стран, куда вы экспортируете свою продукцию».

Значит, мы будем покупать у России мясо, молоко и рыбу. Однако наш министр сельского хозяйства даже не в курсе обсуждения темы молока и рыбы. Да и импорт мяса, судя по заявлениям Факыбабы, обусловлен не экономическими, а политическими причинами. Иными словами, импорт мяса и живого скота, который к настоящему моменту с 2010 года составил около 5,5 миллиарда долларов, Турция осуществляет «из политических соображений». И продолжает делать это. Интересно, а что это за политика?

Итак, импорт мяса, молока и рыбы из России негативно скажется на нашем производстве этой продукции. В то время как многие страны мира вкладывают крупные инвестиции в развитие отечественного производства, ведут серьезный торг для того, чтобы экспортировать свою сельхозпродукцию, Турция — сельскохозяйственная страна — всерьез проводит политику в направлении импорта сельхозпродукции, уничтожения своего производства.