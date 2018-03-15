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Генштаб Турции заявил об обстреле с территории Сирии
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Генштаб Турции заявил об обстреле с территории Сирии 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Генштаб ВС Турции заявил об обстреле района города Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке страны с территории Сирии, в результате ответного огня были уничтожены «восемь террористов».
"После обстрела района Нусайбин с территории Сирии в рамках ответных действий были уничтожены восемь террористов", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, опубликованном в Twitter в четверг.
Ранее в Нусайбине турецкая армия проводила операцию против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Сопредельная территория Сирии контролируется силами самообороны сирийских курдов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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