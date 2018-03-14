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Израиль не хочет вмешиваться в ситуацию в Сирии, заявил посол в России
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Израиль не хочет вмешиваться в ситуацию в Сирии, заявил посол в России 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Израиль не намерен вмешиваться в ситуацию в Сирии, но должным образом ответит на подрывную деятельность Ирана, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен в интервью РИА Новости.
"Мы не раз подчеркивали на высоком уровне, что Израиль не вмешивался, не вмешивается и не хотел бы вмешиваться в ситуацию в Сирии. Мы не заинтересованы ни в какой эскалации", — сказал посол.
"Но, с другой стороны, мы не потерпим пересечения «красных линий», не раз обозначенных нами, и ответим должным образом. Если другая сторона, имеется в виду прежде всего Иран, попытается проводить какие-то подрывные шаги, как произошло недавно с иранским беспилотником, то Израиль ответит, как он это делал до сих пор", — заявил Корен.
Ранее в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты «иранского военного присутствия» в соседней стране.
Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во «враждебный форпост» с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Израиле называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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