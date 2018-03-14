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Иранские хакеры угрожают ИБ-экспертам расправой
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Иранские хакеры угрожают ИБ-экспертам расправой 

SecurityLab.ru 14 марта 2018
Киберпреступная APT-группировка, предположительно связанная с правительством Ирана, пригрозила расправой вышедшим на их след специалистам из Trend Micro. Во время изучения сервера, имеющего отношение к возможной утечке данных в одной из стран Среднего Востока, исследователи получили сообщение следующего содержания: «Стоп! Я убью тебя, исследователь!».
Речь идет о сервере, используемом группировкой MuddyWaters и являющемся ее C&C-инфраструктурой. С его помощью киберпреступники осуществили ряд атак на несколько правительственных организаций в странах Среднего Востока и Центральной Азии.
«Похоже, атакующие осуществляют активный мониторинг всех входящих подключений к C&C-серверу. Во время одной из попыток мы отправили C&C-серверу неверный запрос и получили в ответ сообщение «Стоп! Я убью тебя, исследователь!». Такой уровень персонализации сообщений указывает на то, что атакующие следят за тем, какие данные получает и отправляет их C&C-сервер», — сообщили исследователи в своем блоге.
Эксперты Trend Micro обнаружили сервер в ходе расследования инцидента с использованием писем целенаправленного фишинга, содержащих вложенный документ с особым вредоносным ПО. MuddyWaters активна по крайней мере с 2015 года и атакует правительственные и общественные организации в Грузии, Индии, Пакистане, Ираке, Израиле, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и США. По данным Trend Micro, в последнее время целями группировки являются Турция, Пакистан и Таджикистан.
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