Иранские хакеры угрожают ИБ-экспертам расправой

Киберпреступная APT-группировка, предположительно связанная с правительством Ирана , пригрозила расправой вышедшим на их след специалистам из Trend Micro. Во время изучения сервера, имеющего отношение к возможной утечке данных в одной из стран Среднего Востока, исследователи получили сообщение следующего содержания: «Стоп! Я убью тебя, исследователь!».

Речь идет о сервере, используемом группировкой MuddyWaters и являющемся ее C&C-инфраструктурой. С его помощью киберпреступники осуществили ряд атак на несколько правительственных организаций в странах Среднего Востока и Центральной Азии.

«Похоже, атакующие осуществляют активный мониторинг всех входящих подключений к C&C-серверу. Во время одной из попыток мы отправили C&C-серверу неверный запрос и получили в ответ сообщение «Стоп! Я убью тебя, исследователь!». Такой уровень персонализации сообщений указывает на то, что атакующие следят за тем, какие данные получает и отправляет их C&C-сервер», — сообщили исследователи в своем блоге.