В Сирии российские военные провели две гуманитарные акции

3,8 тонны продуктов питания доставлены в лагерь беженцев Эддуэр в провинции Дамаск и в город Хама.

В течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провел две гуманитарные акции.

В лагерь беженцев Эддуэр в провинции Дамаск и в город Хама доставлены продукты питания общим весом 3,8 тонны.

По сообщению Минобороны , обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.

Установлено, что беспорядочная стрельба из стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

Ранее стало известно, что блокированный пригород Дамаска — Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 300 человек.