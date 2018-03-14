В Сирии российские военные провели две гуманитарные акции 

3,8 тонны продуктов питания доставлены в лагерь беженцев Эддуэр в провинции Дамаск и в город Хама.
В течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провел две гуманитарные акции.
В лагерь беженцев Эддуэр в провинции Дамаск и в город Хама доставлены продукты питания общим весом 3,8 тонны.
По сообщению Минобороны, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.
Установлено, что беспорядочная стрельба из стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.
Ранее стало известно, что блокированный пригород Дамаска — Восточную Гуту во время гуманитарных пауз смогли покинуть более 300 человек.