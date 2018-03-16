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Минобороны начало трансляцию работы гумкоридоров в Сирии
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Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На официальном сайте Минобороны России организована прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо.
Трансляция ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотников в районе пункта пропуска "Хаммурия" и на маршруте гумкоридора "Тель-Султан — Абу-Эд-Духур" в Алеппо.
15 марта стало переломным в жизни пригородного района сирийской столицы Восточной Гуты. Оттуда в массовом порядке наконец стали выходить мирные сирийцы по организованному российскими военными гуманитарному коридору. Как отметили в Минобороны РФ, в четверг гуманитарный коридор каждый час покидали Восточную Гуту примерно по 800 человек.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать бороться с террористами в Сирии, наша страна поможет добить их в Восточной Гуте.
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