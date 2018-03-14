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В МИД рассказали о последствиях решения Кабула о замене российского оружия
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В МИД рассказали о последствиях решения Кабула о замене российского оружия 

РИА Новости 14 марта 2018
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва удивлена тем, что США и НАТО навязывают Кабулу решение о замене российского вооружения и техники, это ведет к снижению боеспособности афганских ВС, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Линия США и НАТО по навязыванию Кабулу решений о замене российского стрелкового оружия и авиатехники вызывает у нас только удивление, поскольку это неминуемо приведет к снижению боеспособности афганских вооруженных сил и дальнейшему ухудшению обстановки", — сказал Кабулов.
Он напомнил, что двустороннее межправительственное соглашение об оказании Россией военно-технической помощи Афганистану вступило в силу в ноябре 2016 года. Документ формирует нормативно-правовую базу российского содействия в вооружении и оснащении афганских сил безопасности.
"В настоящее время ведутся переговоры о ремонте и поставках для ВВС Афганистана запчастей для вертолетов различного назначения российского (советского) производства", — добавил Кабулов.
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