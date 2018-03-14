В МИД рассказали о последствиях решения Кабула о замене российского оружия

"Линия США и НАТО по навязыванию Кабулу решений о замене российского стрелкового оружия и авиатехники вызывает у нас только удивление, поскольку это неминуемо приведет к снижению боеспособности афганских вооруженных сил и дальнейшему ухудшению обстановки", — сказал Кабулов.

Он напомнил, что двустороннее межправительственное соглашение об оказании Россией военно-технической помощи Афганистану вступило в силу в ноябре 2016 года. Документ формирует нормативно-правовую базу российского содействия в вооружении и оснащении афганских сил безопасности.

"В настоящее время ведутся переговоры о ремонте и поставках для ВВС Афганистана запчастей для вертолетов различного назначения российского (советского) производства", — добавил Кабулов.