Путин погрузился в трясину в Гуте!

Ирония ли это судьбы или безумная шутка, что уже месяц как «русский царь» тонет в трясине Гуты, поскольку ввёл самого себя в заблуждение, посчитав, что может установить военный контроль над Сирией и навязать всем политическое решение, чтобы положить конец разрушительной войне, свирепствующей в течение семи лет?

Сирийцы и остальной мир забыли многочисленные конференции в Астане , а также конгресс в Сочи , которыми Путин попытался заменить переговорный процесс в Женеве и достигнутые там договоренности. Его главная цель состояла в том, чтобы обойти «Женеву-1» и резолюцию 2254, которые предусматривали переходный период без Башара Асада , и вплоть до сегодняшнего дня он добивался того, чего хотел. Однако Путину и Асаду пока еще не удалось покорить Восточную Гуту и подавить сопротивление местных жителей, несмотря на смертоносную военную машину и свирепость российской и сирийской авиации!

Неспособность войти в Гуту и установить над ней контроль побуждает Россию попытаться разделить ее на сектора. Налеты российских военно-воздушных сил и вертолетов сирийского режима стали более интенсивными, они сбрасывают на Гуту ракеты, снаряды и бомбы, превращая оставшиеся зеленые зоны в красные линии. Только за февраль режим сбросил в Гуте 407 бомб. На сегодняшний день число погибших составляет 1000 человек, в том числе 215 детей. В прошлую пятницу Асад совершил 100 рейдов за день и сбросил десятки бочковых бомб. Этому предшествовало применение газа хлора, которое вызвало отравление и удушение 150 мирных граждан. Вслед за этим жители покинули населённый пункт Хамурия, являвшийся одной из целей бомбардировок. Три километра отделяют северный сектор Гуты от центра, и жители рискуют своей жизнью в попытке добыть все необходимое, зная, что могут не вернуться и, возможно, их никто не похоронит. Однако ни российским силам, ни режиму пока не удалось взять под контроль Гуту, и теперь сирийские власти объявили о всеобщей мобилизации для поддержки фронтов.

Второй осью, как ожидается, может стать фронт в Кафр-Батне на юге. Он считается одним из самых опасных после протестов десятков гражданских лиц во главе с несколькими шейхами, которые подняли флаги сирийского режима и призвали оппозицию покинуть город. Активисты опасаются, что режим использует этих гражданских лиц для облегчения вхождения своих войск в город с юга и установления контроля над ним, в то время как оппозиционные силы сосредоточены на борьбе с режимом на других фронтах.

Другая важная ось — это долина Эйн Тарма, где прежние попытки режима отделить район Джубер от Восточной Гуты потерпели провал. Здесь находятся сложные укрепления, и оппозиция в своей обороне полагается на различные окопы, туннели и минирование предполагаемых линий атаки. Однако появление нескольких осей в направлении к Гуте может побудить режим снова предпринять попытки продвинуться в этом районе.

Eastern Ghouta MAP 8/03/2018.Syrian Army liberates Hawsh Ashari and Aftris Air Defence Battalion base. HD:https://t.co/tcKp7yworj pic.twitter.com/f0tnFCDUpf

— Military Advisor (@miladvisor) 8 марта 2018 г.

В целом ситуация на сирийской территории все еще находится вне контроля Москвы , «оси сопротивления» и их ополченцев. Нападения и отступления продолжаются на более чем одном фронте на севере и на юге, в Идлибе и Дейр-эз-Зоре. Бригады Асада пытаются продвигаться при поддержке России с воздуха, но вскоре оказываются вынуждены отступать. Турецкая армия еще не смогла войти в Африн, наступление на который начала около двух месяцев назад (20 января). Несколько дней назад российская база в Хмеймиме снова подверглась нападению после первой атаки 6 января, в результате которой погибли несколько российских солдат и были уничтожены некоторые российские самолеты.