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В МИД рассказали об оптимальной площадке переговоров по Афганистану
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В МИД рассказали об оптимальной площадке переговоров по Афганистану 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия считает «московский формат» по Афганистану оптимальной площадкой для содействия национальному примирению в ИРА, другие форумы не способствовали привлечению к переговорам талибов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"К сожалению, наличие большого числа международных форматов по афганскому вопросу существенным образом не способствовало привлечению талибов к мирным переговорам. В этой связи рассматриваем запущенный нами в начале 2017 году Московский формат консультаций в качестве оптимальной площадки для ведения предметных переговоров по содействию национальному примирению и налаживания конструктивного диалога между правительством ИРА и Движением талибов*", — сказал Кабулов.
При этом он подчеркнул, что в Москве «рассматривают „кабульский процесс“ в качестве одного из элементов в поиске коллективного решения проблем афганского урегулирования».
"Талибам был послан сигнал о международной поддержке преодоления внутриафганского конфликта через политический диалог с правительством Афганистана. Талибы же проигнорировали недавнюю встречу «кабульского процесса» в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами", — добавил высокопоставленный российский дипломат.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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