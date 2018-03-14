Сколько потратил «русский медведь», чтобы предотвратить падение режима Башара Асада?

Вмешавшись в 2015 году в конфликт в Сирии на стороне режима Башара Асада Россия тратит миллиарды долларов на военную операцию, что усугубляет критическое положение ее экономики. Россия столкнулась с жесткими американскими и европейскими санкциями из-за оккупации украинского Крыма , что негативно сказалось на ее экономике, которая в значительной степени зависит от европейского рынка.

«Русский медведь» тратит большие средства и оказывает военную, политическую и материально-техническую поддержку, чтобы предотвратить падение режима Башара Асада. Москва пытается защитить свои экономические, военные и стратегические интересы в Сирии.

30 сентября 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии по официальной просьбе Дамаска и провела бомбардировку районов, находящихся под контролем сирийской оппозиции.

Информагентство «Халидж Онлайн» собрало и проанализировало официальные и неофициальные данные о российских военных операциях в Сирии и попыталось подсчитать общую стоимость затрат на войну и выявить интересы, которые пытается достигнуть Москва.

Серьезные потери

Согласно докладу британского института, занимающегося вопросами обороны, «Ай-Эйч-Эс-Джейнс» (IHS-Jane's, Jane's Information Group), сделанного 26 октября 2015 года и опубликованного в британской газете «Файненшл таймс» ( Financial Times ), менее чем за месяц после начала военно-воздушной операции в Сирии, Москва потратила от 2,3 миллиона до 4 миллионов долларов.

Британский военный журнал «Джейнс» (Jane's) в октябре 2015 года опубликовал исследование, в котором предполагаемые расходы Москвы на военные операции в Сирии составляют от 2,4 миллиона до 4 миллионов долларов в день.

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— The Baghdad Post (@TheBaghdadPostE) 10 марта 2018 г.

Расходы включают стоимость оружия, ракет и бомб, используемых при бомбардировках, техническое обслуживание оборудования, которое используется в военных действиях, а также затраты на человеческие ресурсы.

Согласно исследованию, стоимость часа полета российского военного самолета составляет около 12 тысяч долларов.

В исследовании говорится, что Россия тратит около 440 тысяч долларов на ежемесячную зарплату и бонусы для российских офицеров, работающих на базе Хмеймим в Сирии, а также на питание и другие услуги, которые им предоставляются.

Стоимость одной ракеты, запущенной с кораблей ВМФ РФ в Сирии, британский журнал оценивает в 1,2 миллиона долларов.

Газета «Аш-Шарк Аль-Авсат» оценила количество российских военнослужащих в Сирии в три тысячи человек, среди которых, эксперты, пилоты, специалисты по логистике, специалисты по контролю и мониторингу, моряки в порту Тартус на западе Сирии и батальон элитных сил сухопутной армии, которому поручено защищать российские военные базы в Сирии.

Военные эксперты сообщили газете, что численность истребителей, бомбардировщиков и боевых вертолетов в российском военно-воздушном флоте в Сирии, колеблется от 40 до 60 единиц, в то время как другие эксперты утверждают, что их количество превышает 100 единиц.

Другие данные о стоимости российской военной кампании в Сирии приводит « Российская газета », которая сообщила 9 января 2016 года, что Москва тратила по 4 миллиона долларов в день с 30 сентября 2015 года по середину ноября того же года.

Заявление об официальной стоимости российской операций в Сирии отличается от данных исследовательских центров и газет, будь они российские или западные. 17 марта 2016 года президент России Владимир Путин объявил, что военная операция в Сирии обошлась России в 478 миллионов долларов.

Исходя из официального заявления президента России, ежедневные расходы на военную операцию по прошествии 167 дней после ее начала составляют около 2,87 миллиона долларов в день.

Вслед за заявлением Путина о стоимости военной операции последовал доклад международного фонда IHS , который является важным источником информации и глобальных перспектив в различных секторах. В докладе, опубликованном 18 мая 2016 года, говорится, что стоимость участия России в сирийской войне составила почти 700миллионов долларов за первые 167 дней военных действий.

По данным IHS, война в Сирии обходится России примерно в 4 миллиона долларов в день.

Российская оппозиционная партия «Яблоко» в декабре 2014 года заявила, что за два года расходы на военную кампанию в Сирии составили около 2,4 миллиарда долларов, что равняется примерно 3,4 миллиона долларов в день.

По данным партии «Яблоко», расходы включали в себя зарплату военнослужащих, стоимость оружия, ракет, военной техники и топлива, а также стоимость полетов российских бомбардировщиков и истребителей.

Согласно последним статистическим данным, Россия потратила за 30 месяцев (с 30 сентября 2015 года по 28 февраля 2018 года) на военные операции в Сирии примерно 3,06 миллиарда долларов, что соответствует 0,2% российского ВВП. Самые дорогие военно-воздушные силы

Согласно официальным нефинансовым показателям, опубликованных сайтом «Россия сегодня», российские ВВС с 30 сентября 2015 года по 20 сентября 2017 года совершили 30 650 вылетов и нанесли 92 006 авиаудара.

Благодаря таким точным цифрам можно прикинуть стоимость операций российских ВВС в Сирии за прошедшие два года.

По оценкам британского военного журнала «Джейнс» стоимость полета одного российского самолета составляет 18 тысяч долларов, а общая стоимость 30 650 рейдов составила 551,7миллиона долларов.

Если мы будет полагаться на данные Ближневосточного центра стратегических исследований, который оценивает стоимость ракет в 10 тысяч долларов, то общая стоимость российских воздушных бомбардировок составит около 920,6 миллиона долларов.

Вышеуказанные данные демонстрируют, что за два года ВВС России на полеты авиации и бомбардировки в Сирии потратили около 1,471 миллиарда долларов.

Авиабаза Хмеймим в Сирии

Эти цифры объясняют рост военных расходов России в 2016 году. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Москвы в 2016 году составили 69,2 миллиарда долларов, что демонстрирует увеличение российских расходов по сравнению с 2015 годом, которые составляли 66,4 миллиарда долларов.

Амбиции вместо войны

Все эти расходы увеличивают экономические трудности России. В 2014 году она столкнулась с американскими и европейскими санкциями из-за оккупации Крыма. Российская экономика также страдает из-за падения цен на нефть, которое наносит наибольший ущерб российской экономике из-за того, что половина ее бюджета связана с экспортом нефти и газа.

В сентябре прошлого года Вашингтонский институт ближневосточной политики опубликовал длинный отчет о целях России в Сирии, в котором говорится, что российские энергетические компании стремятся возобновить и расширить свои инвестиции в энергетический сектор Сирии. При этом основной интерес Россия проявляет не к разведке запасов и добычи нефти в Сирии, а к участию в восстановлении и последующей эксплуатации нефтегазовой инфраструктуры Сирии.

Вашингтонский институт ближневосточной политики сообщил, что российские нефтяные компании признают ценность Сирии как центра транспортировки нефти и газа, а не государства-поставщика и стремятся найти способ принять участие в энергетическом развитии Сирии, а не конкурировать с ней.

В отчете говорится, что с момента оказания помощи в восстановлении разрушенного энергетического сектора Сирии, Россия потребует большую часть акций предприятий, для которых она предоставит рабочую силу и средства. Таким образом, Россия обеспечит нефтегазовую зависимость для стран, стремящихся доставить свои нефтепродукты через порты и трубопроводы Сирии, и вынудит их добиваться согласия России, если они хотят взаимодействовать с ней напрямую.

По данным торгово-промышленной палаты Сирии, Москва инвестировала в арабскую республику до революции в 2011 году около 19 миллиардов долларов.

Российские инвестиции в Сирию выросли на один миллиард долларов и на конец 2015 года составляли 20 миллиардов долларов.

По официальным сирийским данным, объем российских инвестиций в Сирию составляет 2,1 миллиарда долларов в год, что эквивалентно 13% от общего объема сирийского импорта.

Дамаск — один из важнейших покупателей российской военной техники и вооружения на Ближнем Востоке.

В 2008 году Сирия согласилась приобрести российские истребители МиГ-29СМТ, ЗРПК «Панцирь-С1», ОТРК «Искандер», самолеты «Як-130» и две подводные лодки «Амур-1650».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продажи российского оружия в Сирию направлены на повышение стабильности и поддержание безопасности в районах, близких к российской границе.

Стоимость российско-сирийских контрактов в 2011 году составила 4 миллиарда долларов. Сирия занимает седьмое место в мировом рейтинге стран-импортеров российского оружия.

Стратегические интересы России в Сирии распространяются на ее военно-морскую базу, расположенную в Тартусе на побережье Средиземного моря.

Военно-морская база используется Россией для снабжения своих кораблей в Индийском океане топливом, продовольствием и их технического обслуживания.

Москва стремится расширить и модернизировать базу в Тартусе для увеличения своего военного присутствия в Средиземном море. В 2008 году президент Сирии Башар Асад согласился превратить порт Тартус в постоянную базу на Ближнем Востоке для российских боевых кораблей, включая оснащенные ядерной энергоустановкой.