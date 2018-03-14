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СМИ: сирийские войска восстановили контроль над южным кварталом Дамаска
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СМИ: сирийские войска восстановили контроль над южным кварталом Дамаска 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие заняли во вторник квартал Кадам, расположенный на южной окраине Дамаска. Как сообщила газета Ad-Diyar, этот анклав перешел в руки правительственных сил после того, как его покинули члены радикальной вооруженной группировки «Аджнад аш-Шам».
Всего, по информации издания, из Кадама вывели 300 боевиков вместе с их родственниками (свыше тысячи человек). Все они направились на автобусах в город Калаат-эль-Мадик в северной провинции Идлиб.
Договоренность о выводе членов бандформирований с юга Дамаска была достигнута в сентябре прошлого года, однако она была реализована не полностью. Восстановить контроль над южной окраиной помешали террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые удерживают в своих руках расположенный по соседству лагерь беженцев Ярмук, а также кварталы Тадамун, Хаджр-эль-Асвад и Эль-Ассали.
13 марта боевики ИГ открыли огонь по сирийским военным, которые начали разминировать Кадам. В ответ артиллерия нанесла удары по позициям противника, банды ИГ понесли потери.
Вывода экстремистских формирований добиваются также жители южных предместий Дамаска — Ильда, Бабила и Бейт-Сахем, где регулярно проходят демонстрации. Подконтрольная боевикам территория на юге столицы значительно меньше Восточной Гуты, где сирийская армия блокировала форпосты вооруженных группировок в Харасте и Думе.
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