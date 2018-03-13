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Пентагон утверждает, что Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии
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Пентагон утверждает, что Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии. Это утверждал в беседе во вторник с корреспондентом ТАСС официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл, комментируя заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии провокации с отравляющими веществами, чтобы оправдать удар США по правительственным кварталам Дамаска.
"Мы призываем Россию перестать отвлекать внимание от реальных проблем [в Сирии], заставить режим [президента Башара] Асада прекратить жестоко обращаться с сирийскими гражданами и позволить доставить столь необходимую помощь жителям Восточной Гуты и других отдаленных районов", — отметил Майкл.
По его словам, Россия, «дозволяя режиму Асада зверствовать, является моральным соучастником и несет ответственность за злодеяния Асада».
Майкл напомнил о высказываниях 12 марта постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН о том, что Вашингтон готов нанести удар по правительственным силам Сирии, если всемирная организация не сможет добиться прекращения огня в Восточной Гуте.
Как сообщил во вторник Герасимов, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками в Сирии инсценировки применения правительственными войсками химоружия против населения. После этой провокации США планируют предоставить мировому сообществу так называемые «доказательства» гибели мирных жителей и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска. Герасимов подчеркнул, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные, и, «в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».
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