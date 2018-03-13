Пентагон утверждает, что Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии

"Мы призываем Россию перестать отвлекать внимание от реальных проблем [в Сирии], заставить режим [президента Башара] Асада прекратить жестоко обращаться с сирийскими гражданами и позволить доставить столь необходимую помощь жителям Восточной Гуты и других отдаленных районов", — отметил Майкл.

По его словам, Россия, «дозволяя режиму Асада зверствовать, является моральным соучастником и несет ответственность за злодеяния Асада».

Майкл напомнил о высказываниях 12 марта постоянного представителя США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН о том, что Вашингтон готов нанести удар по правительственным силам Сирии, если всемирная организация не сможет добиться прекращения огня в Восточной Гуте.