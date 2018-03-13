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Могерини заявила о необходимости полного прекращения огня в Сирии
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Могерини заявила о необходимости полного прекращения огня в Сирии 

РИА Новости 13 марта 2018
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала к полному прекращению огня в Сирии.
Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
"Ежедневное пятичасовое перемирие может быть первым шагом. Но этого очевидно недостаточно. Сирии требуется полное прекращение военных действий", — сказала Могерини, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
При этом глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС рассчитывает на мирное урегулирование в Сирии в рамках женевского процесса.
Трансляцию выступления вела видеослужба Еврокомиссии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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