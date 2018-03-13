«Заниженные» цены на отдых в Турции для россиян сильно не вырастут

Стоимость отдыха в Турции для российских туристов в 2018 году существенно не вырастет по сравнению с прошлогодними льготными расценками, заявил министр культуры и туризма Турецкой Республики Нуман Куртулмуш. Таким образом, он опроверг сообщения российских СМИ о том, что рост цен на отдых в Турции может составить до 15%.

Ранее во вторник он также отметил, что Турция ждет увеличения турпотока из России более чем на четверть по сравнению с прошлым годом, передает «Интерфакс»

«В этом году мы рассчитываем, что около 6 млн российских туристов посетят нашу страну, и это будет рекордным показателем», — сказал министр. Он добавил, что за последние два года Турции удалось компенсировать спад, который произошел в кризисном 2015 году на фоне ухудшения российско-турецких отношений.

Министр также подчеркнул, что Турция не собирается отменять all inclusive на курортах. Ранее председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему «все включено» на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков в курортных регионах зарабатывать на туристах. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, более трети российских туристов выбирают для отдыха в РФ и за рубежом отели «все включено».