Ещё
Дипломат: Асаду придется идти на компромиссы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Дипломат: Асаду придется идти на компромиссы 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президенту Башару Асаду не дадут одержать "чистую победу" в Сирии, ему придется пойти на сложные компромиссы, считает политолог, бывший посол РФ в САР Александр Зотов.
"Сейчас со всей очевидностью ясно, что Асаду как руководителю Сирии не дадут одержать чистую победу, придется пойти на какие-то сложные компромиссы. В качестве рычагов в последнее время используется и курдский фактор, и турецкое вторжение", — заявил Зотов.
Выступая на заседании "круглого стола" на тему: "Семь лет войны в Сирии — последствия, пути разрешения конфликта", организованного МИА "Россия сегодня", эксперт отметил, что над будущем Сирии вновь начали сгущаться тучи именно в тот момент, когда только начали говорить о победе и предстоящих радикальных переменах в стране.
"Конечно, сейчас трудности военного характера в Сирии начали принимать очаговый характер, но каждый из этих очагов имеет кардинальное значение, имеет кардинальное продолжение и за пределами Сирии", — отметил Зотов.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы.
Турция с января проводит операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Кроме того, обострилась ситуация в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, где вооруженные бандформирования ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
РИА Новости: последние новости
Россия призвала США прекратить поддержку террористов в Сирии Минобороны ведет трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Гуте и Алеппо Абдул Каюм Кочай: мы будем приветствовать идеи России по диалогу с талибами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям132
Атомные подлодки РФ дошли до США89
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле273
В ООН сорвали выступление России65
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение