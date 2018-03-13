США сказали, что стало с телами убитых «вагнеровцев»

«Во время, до и после атаки мы поддерживали связь с русскими, и они послали группу людей, которые забрали тела», — заявил представитель возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке, полковник Райан Диллон, передает «Би-би-си». После «оборонительного удара» коалиции во главе с США Сирии , в котором, как считается, погибли россияне из так называемой ЧВК «Вагнера», американцы предложили командованию российских ВС забрать тела погибших с поля боя, сообщили в коалиции.

В другом разговоре с журналистами он уточнил, что американцы связались с российской стороной по «горячей линии» уже после того, как произошла атака.

«Лояльные режиму силы забрали тела», — отметил он.

По словам Диллона, у сирийской оппозиции и войск коалиции нет жертв. Он подчеркнул, что в коалиции погибших считают «частью враждебных сил, лояльных режиму».

Полковник также рассказал, как развивались события в Дейр-эз-Зоре по версии коалиции. Бой происходил около реки Евфрат.

«Поздно вечером 7 февраля и 8 февраля мы — Сирийские демократические силы и коалиция — зафиксировали скопление сил на восточной стороне реки Евфрат. Мы связались с русскими по «горячей линии», как делали в подобных случаях на протяжении последних месяцев и даже лет. Мы проинформировали их о скоплении сил», — сообщил Диллон.

По его словам, коалиция ожидала нападения. Полковник отметил, что атака против оппозиции и сил коалиции была ничем не спровоцирована.

«Мы защитились — провели удары и устранили угрозу», — подчеркнул Диллон.

Он также сообщил, что спустя три дня после боестолкновения в этом районе уничтожили еще один танк, который, как посчитали в коалиции, представлял для них угрозу. Перед уничтожением коалиция связалась с представителями российского командования в Сирии, добавил полковник.

В начале марта было опубликовано новое видео последствий удара коалиции США по «вагнеровцам» в Сирии. Тогда же сообщалось о новой версии событий, случившихся 7 февраля.

Напомним, 8 февраля стало известно, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, а по подразделениям «ЧВК Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше. Также назывались имена некоторых погибших, среди которых, в частности, оказался известный нацбол Кирилл Ананьев

Позже стало известно, что потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены: сообщалось о гибели 15–20 человек, по другим данным — 13 россиян из «ЧВК Вагнера». МИД сообщал, что могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.

«ЧВК Вагнера» — российская частная военная компания, сотрудники которой принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса, а также в Сирии. В июне 2017 года «ЧВК Вагнера» включили в санкционный список США.