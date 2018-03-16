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Более шести миллионов россиян отдохнут в Турции в этом году
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Более шести миллионов россиян отдохнут в Турции в этом году 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В этом году Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России — с 4,7 миллионов человек (2017) до шести миллионов, сообщает Anadolu Agency.
Эти данные озвучил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш на встрече с российскими туристическими компаниями.
"Похоже, что в 2018 году более шести миллионов туристов из России приедут в Турцию, — сказал он. — Такие выводы можно сделать, основываясь на данные раннего бронирования, предоставленные российскими туроператорами". Он напомнил, что между Турцией и Россией был очень серьезный политический кризис, но это, по его мнению, не сказалось на отношениях народов двух стран. 4,7 миллионов россиян посетили Турцию в прошлом году.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что по предварительным данным спрос на Турцию вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, так как страна дала беспрецедентно низкие цены на сезон.
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