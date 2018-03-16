Более шести миллионов россиян отдохнут в Турции в этом году

Эти данные озвучил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш на встрече с российскими туристическими компаниями.

"Похоже, что в 2018 году более шести миллионов туристов из России приедут в Турцию, — сказал он. — Такие выводы можно сделать, основываясь на данные раннего бронирования, предоставленные российскими туроператорами". Он напомнил, что между Турцией и Россией был очень серьезный политический кризис, но это, по его мнению, не сказалось на отношениях народов двух стран. 4,7 миллионов россиян посетили Турцию в прошлом году.