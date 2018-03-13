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В московском супермаркете нашли томаты из Турции, которые запрещены к ввозу
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В московском супермаркете нашли томаты из Турции, которые запрещены к ввозу 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
Турецкие томаты, производителей которых не включили в список разрешенных поставщиков, выявили в супермаркете в Москве, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Во вторник специалисты управления проводили проверку ООО «Виктория Балтия» супермаркета «Виктория», расположенного по адресу: Москва, улица Космонавтов, дом 15.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено хранение подкарантинной продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации — томаты свежие в количестве 6 килограммов, произведенные в Турецкой Республике, но не на предприятиях, включенных в список турецких поставщиков томатов», — говорится в сообщении.
Данная продукция изъята из оборота и в соответствии с действующим законодательством уничтожена в установленном законом РФ порядке.
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