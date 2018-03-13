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Танцоры из Хорошевки выступили на концерте, посвященном российско-турецкой дружбе
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Танцоры из Хорошевки выступили на концерте, посвященном российско-турецкой дружбе 

Управа района Хорошевский города Москвы 13 марта 2018
Ансамбль танца «Ровесник» под руководством Ларисы Левиной АНО «Центр культуры „Хорошевский“ выступил на концерте, посвящённом российско-турецкой дружбе „Две страны — один мир“.
Организаторы встречали гостей в русских и турецких народных костюмах. В зале звучали известные и любимые песни двух народов, а после концерта для всех зрителей и артистов было организовано чаепитие с турецким чаем и турецкими сладостями.
На мероприятии были представители разных народов, руководители организаций, депутаты, дипломаты и студенты. Выступали русские и турецкие артисты и творческие коллективы. (то)
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