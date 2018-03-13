Танцоры из Хорошевки выступили на концерте, посвященном российско-турецкой дружбе

Ансамбль танца «Ровесник» под руководством Ларисы Левиной АНО «Центр культуры „Хорошевский“ выступил на концерте, посвящённом российско-турецкой дружбе „Две страны — один мир“.

Организаторы встречали гостей в русских и турецких народных костюмах. В зале звучали известные и любимые песни двух народов, а после концерта для всех зрителей и артистов было организовано чаепитие с турецким чаем и турецкими сладостями.

На мероприятии были представители разных народов, руководители организаций, депутаты, дипломаты и студенты. Выступали русские и турецкие артисты и творческие коллективы. (то)