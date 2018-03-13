В Сирии суперминометы М-240 хоронят террористов в «крысиных норах»

Самые мощные в мире буксируемые минометы М-240 активно участвуют в уничтожении укреплений террористов в Восточной Гуте.

Уникальные фотографии позиции, на которой развернуты эти 240-мм артсистемы правительственных войск, появились в Сети. На них видны как сами минометы, так и применяемые боеприпасы. Можно оценить их впечатляющие размеры. Каждая осколочно-фугасная мина весит 130,7 кг. Попадание такого «подарка» в бункер или дот гарантирует практически стопроцентное уничтожение вражеского объекта. Террористы не спасутся, даже укрывшись в своих «крысиных норах» под землей. Есть еще более тяжелые мины, которые весят 230 кг.

Военные эксперты отмечают, что суперминометы отличает высокая точность — главное, чтобы корректировщики артиллерийского огня выдавали точные координаты.

Из-за значительного веса боеприпасов у М-240 невысокая скорострельность. Всего 1 выстрел в минуту. Правда, судя по фото, сирийцы механизировали этот процесс, используя грузовик с краном-манипулятором.

Необходимо отметить, что за все время гражданской войны изображения боевого применения данного оружия практически не публиковались — за все время появилась лишь пара фотографий.