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В Сирии суперминометы М-240 хоронят террористов в «крысиных норах»
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В Сирии суперминометы М-240 хоронят террористов в «крысиных норах» 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Самые мощные в мире буксируемые минометы М-240 активно участвуют в уничтожении укреплений террористов в Восточной Гуте.
Уникальные фотографии позиции, на которой развернуты эти 240-мм артсистемы правительственных войск, появились в Сети. На них видны как сами минометы, так и применяемые боеприпасы. Можно оценить их впечатляющие размеры. Каждая осколочно-фугасная мина весит 130,7 кг. Попадание такого «подарка» в бункер или дот гарантирует практически стопроцентное уничтожение вражеского объекта. Террористы не спасутся, даже укрывшись в своих «крысиных норах» под землей. Есть еще более тяжелые мины, которые весят 230 кг.
Военные эксперты отмечают, что суперминометы отличает высокая точность — главное, чтобы корректировщики артиллерийского огня выдавали точные координаты.
Из-за значительного веса боеприпасов у М-240 невысокая скорострельность. Всего 1 выстрел в минуту. Правда, судя по фото, сирийцы механизировали этот процесс, используя грузовик с краном-манипулятором.
Необходимо отметить, что за все время гражданской войны изображения боевого применения данного оружия практически не публиковались — за все время появилась лишь пара фотографий.
М-240 были разработаны советскими конструкторами еще в самом начале 50-х годов. И в настоящее время остаются на вооружении лишь армий Сирии и Ирака. В российских сухопутных войсках их заменили на 240-мм самоходно-артиллерийскую установку 2С4 «Тюльпан».
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