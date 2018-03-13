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Turkish Airlines приняла решение о резком наращивании своего воздушного флота
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Turkish Airlines приняла решение о резком наращивании своего воздушного флота 

AirCargoNews.ru 13 марта 2018
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпания Türk Hava Yollari (THY, англ. Turkish Airlines) сообщила редакции портала aviav.ru о том, что она сделала новый заказ на 60 новых широкофюзеляжных самолетов. Национальный перевозчик Турции намерен приобрести 25 единиц Airbus A350-900, оснащенных двигателями Rolls-Royce Trent XWB, с опционом на 5 очередных и такое же количество Boeing 787-9 Dreamlliner. Правда для последних выбор силовой установки пока не объявлен.
Турецкая флагманская авиакомпания выразила намерение приобрести 40 шт. Dreamliner в октябре прошлого года, во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Прибывшие вместе с ним в Нью-Йорк главы турецких авиакомпаний проявили заинтересованность в покупке 20 Boeing 787-9, с опционом на 20 очередных, которые могли бы быть поставлены в 2019-2023 гг.
Затем, уже в январе этого года, THY также заинтересовалась в приобретении 25 шт. A350 с опционом на еще 5. Об этом было объявлено во время официального визита Эрдогана в Париж, где он встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном. Шесть первых из заказанных самолетов будут поставлены в Турцию в следующем году, 14 шт. — в 2020-м, а еще 10 — в 2021-м. В последующие году Турция получит соответственно 12, 11 и 7 новых самолетов. Точное соотношение в этих цифрах американских и европейских машин не сообщается. Как сказал глава правления THY Илькер Айджи, новые приобретения послужат для расширения сети сообщений хабов в Анкаре и в Стамбуле. «Заказ новых самолетов станет переломным моментом для будущего развития не только THY, но и всей авиации Турции. Предварительные договоренности превратились в твердые заказы, которые мы считем крайне важным решением, которое удовлетворит нашу растущую потребность в широкофюзеляжных самолетах для нашего нового аэрпоорта в Стамбуле, который станет нашим хабом», — добавил Илькер Айджи.
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