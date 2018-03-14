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Аэропорты Иракского Курдистана открылись для международных рейсов
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Аэропорты Иракского Курдистана открылись для международных рейсов 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
КАИР, 14 мар — РИА Новости. Аэропорты Иракского Курдистана в среду были официально открыты для международных авиарейсов, сообщает курдский телеканал Rudaw.
"Аэропорты Иракского Курдистана официально открылись для международных авиарейсов", — сообщил канал.
По данным вещающего из Багдада иракского телеканала «ас-Сумария», о начале полетов из аэропортов автономии в Эрбиле объявил глава МВД Ирака.
Во вторник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади издал указ о возобновлении международных авиарейсов в Иракский Курдистан в течение одной недели. Как заявил премьер, выступая перед офицерами МВД, проходящими службу в аэропортах Эрбиль и Сулеймания, возобновление полетов в автономию стало возможным после согласия ее властей вернуть аэропорты под управление федеральной власти.
Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.
После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.
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