США уверены: Заявления России — пустые угрозы

Сирийский кризис продолжает развиваться довольно хаотично, причем ни одна из сторон не смогла добиться того, чего хотела. Если говорить о России , то ей пока что так и не удалось полностью обезопасить официальное руководство страны. Война продолжается, и боевики так называемой вооруженной оппозиции явно не собираются сдавать свое оружие. Напротив, они сражаются, и делают это с еще большим остервенением, потому как в их случае военное поражение хуже смерти. Вряд ли измученное долгой войной правительство пощадит тех, кто чуть было не сверг его. Конечно, подобной развязки следует ждать только в том случае, если стороны так и не решатся прибегнуть к реальной дипломатии.

В случае же с США ситуация еще хуже. Американцы пришли в Сирию на год раньше России, и потратили на боевые операции Коалиции и местных союзников колоссальные средства, однако всего этого так и не хватило для того, чтобы окончательно превратить Сирию в Ливию , которую сейчас и государством-то назвать нельзя.

Вашингтон, поддерживая различные оппозиционные группировки, не предусмотрел, что согласия между его подопечными нет никакого. Например, Сирийская свободная армия , на которую когда-то возлагали большие надежды на Западе, сейчас находится в состоянии войны с курдскими Отрядами народной самообороны. Последние до сих пор считаются одними из наиболее близких внутрисирийских союзников Штатов, но, похоже, это ненадолго. И до недавнего времени казалось, что американцы больше ничего не смогут сделать и в итоге признают за Россией право на геополитическое лидерство в Сирии. Однако по мере того, как Дональд Трамп осваивался в должности президента, политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке становилась все более грубой.

Новый подход был анонсирован атакой на авиабазу Шайрат. Этот случай возмутителен еще и тем, что аэродром периодически использовали российские ВКС. После этого было много инцидентов, но апогеем, пожалуй, стал случай с убийством российских наемников. До сих пор точно неизвестно, скольких граждан РФ убили американские военные, но обычно числа упоминаются очень большие.

В целом стало понятно, что американцы намерены быть, мягко говоря, менее дипломатичными в отношении своего основного геополитического противника. Более того, американцы стали более агрессивны по отношению к официальным сирийским властям, и, похоже, теперь они готовы совершенно безбоязненно атаковать правительственные войска.

Недавно и представитель США при ООН Никки Хейли открыто заявила, что ее государство при определенных условиях может нанести удар по правительственным территориям и войскам. При этом Хейли напомнила, что ранее Вашингтону уже приходилось наказывать Асада за применение химического оружия — она упомянула атаку на авиабазу Шайрат. Напомним, что применение химического оружия правительственными силами так и не было доказано, несмотря на многочисленные обвинения со стороны западных стран.

На эти, практически неприкрытые угрозы, довольно быстро среагировали российские военные. Начальник Генерального штаба ВС России генерал Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы российским военнослужащим в Сирии, войска немедленно среагируют. Несмотря на довольно банальную формулировку, вполне понятно, в чей адрес направлялось подобное предупреждение.

Действительно ли США готовы перейти черту и атаковать российские войска? Чем тогда ответит Россия? Мы попытались узнать, что об этом думают на Западе. С нами общался наш постоянный австралийский военный эксперт Ричард Фрэнк.

«СП»: — США действительно собираются нанести удар по Дамаску

— В данном случае пока не идет речь о точном месте. Пока никто не объявлял операцию, и все, что мы имеем, взято из речи государственного служащего, который не имеет отношения к военным. Поэтому есть несколько вариантов — это можно отнести просто к дипломатии, обычным словам, которые все же имеют значение. Авторитета США часто бывает достаточно, чтобы заявления дипломатов звучали убедительно. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что специалисты США вряд ли бы позволили гражданским чиновникам разглашать информацию о готовящейся военной операции. Но вероятность ответных мер на действия режима присутствует, и она высока.

«СП»: — О каких действиях сирийского руководства идет речь?

— Об этих действиях много раз говорилось. Против сирийского населения несколько раз было применено химическое оружие, оно использовалось в районах, которые контролируются оппозицией. В связи с этим почти нет никаких сомнений, что химическое оружие применено силами режима. Этого нельзя больше допускать. Если нет возможности остановить это другими путями, то остается только действовать военным. К сожалению, распространяется информация, что режим снова собирается использовать химическое оружие. Поэтому слова Хейли нужно воспринимать серьезно.

«СП»: — Российская сторона заявила, что она будет применять силу в случае атаки со стороны США. Как это повлияет на решение США?

— Не совсем понятно, чего хочет Россия. Сейчас она говорит, что будет защищать своих военных, но в этом никто не сомневался, никто и не собирался атаковать русских в Сирии. Речь о режиме, о насилии против мирного населения. Неужели Россия поддерживает это? Если это так, то мировому сообществу надо пересмотреть свою политику в отношении России. По поводу того, что после атаки на армию режима будут последствия со стороны России, США не будут сильно беспокоиться. Россия не говорила, что она будет воевать с Коалицией из-за Асада. Такой риск минимален. Россия — большая сила в военном плане, но экономически она неспособна воевать с такой страной как США из-за ближневосточного диктатора.

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