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Турция рассказала о применении С-400
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Турция рассказала о применении С-400 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Анкара будет применять закупленные у России зенитные ракетные системы С-400 только для собственной защиты. Об этом глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 13 марта, во время лекции перед студентами МГИМО в Москве, передает «Интерфакс».
«Насчет того, когда будет использоваться эта система: когда будет какая-то угроза, обстрел Турции. Это оборонная система, это не система нападения», — пояснил министр. Он добавил, что «С-400 будут использоваться только для защиты мирного населения».
Чавушоглу также указал, что Турция нуждается в системе ПВО, однако страны Североатлантического альянса не захотели продавать их Анкаре. «Как другие страны НАТО могут покупать вооружение не только в странах НАТО, так и мы имеем полное право и свободу покупать вооружение и системы защиты в любой стране, которую считаем нужной», — подчеркнул глава МИД.
10 марта Чавушоглу заявил, что закупленные у Москвы С-400 нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось, что Россия быстрее исполнит контракт, а поставку планируют выполнить в начале 2020-го.
До этого в Анкаре заявляли, что начало поставок С-400 Турции намечено на 2019 год. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.
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