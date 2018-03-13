Турция рассказала о применении С-400

«Насчет того, когда будет использоваться эта система: когда будет какая-то угроза, обстрел Турции . Это оборонная система, это не система нападения», — пояснил министр. Он добавил, что «С-400 будут использоваться только для защиты мирного населения».

Чавушоглу также указал, что Турция нуждается в системе ПВО, однако страны Североатлантического альянса не захотели продавать их Анкаре. «Как другие страны НАТО могут покупать вооружение не только в странах НАТО, так и мы имеем полное право и свободу покупать вооружение и системы защиты в любой стране, которую считаем нужной», — подчеркнул глава МИД.

10 марта Чавушоглу заявил, что закупленные у Москвы С-400 нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось, что Россия быстрее исполнит контракт, а поставку планируют выполнить в начале 2020-го.

До этого в Анкаре заявляли, что начало поставок С-400 Турции намечено на 2019 год. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.