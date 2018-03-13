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Чавушоглу: Турция имеет право закупать любые вооружения не у стран НАТО
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Чавушоглу: Турция имеет право закупать любые вооружения не у стран НАТО 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Турция имеет право закупать любые вооружения не у стран НАТО, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя закупку Анкарой российских ЗРК С-400.
"Турция является членом НАТО, но мы независимое государство, мы не государство-сателлит. Другие страны альянса могут покупать вооружения не у государств НАТО, так же мы имеем такое право и свободу", — сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.
Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и это надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.
При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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