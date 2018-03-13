Боевики выпустили ракеты по жилым кварталам Дамаска

Параллельно в южной части провинции началась эвакуация бандформирований в Идлиб. Тем не менее не все экстремисты согласились оставить территории Дамаска: часть группировок, выступающих против условий сирийского правительства, открыли огонь против армии президента республики Башара Асада , чтобы осложнить эвакуацию.

В провинции Даръа между тем радикалы начали спецоперацию против военных, чтобы сорвать их продвижение в Восточной Гуте.