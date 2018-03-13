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Анкара надеется, что Россия и Турция перейдут на безвизовую систему поездок
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Анкара надеется, что Россия и Турция перейдут на безвизовую систему поездок 

РИА Новости 13 марта 2018
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Анкара надеется, что РФ и Турция рано или поздно перейдут на безвизовую систему поездок, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Если бы не противоречия, которые у нас ранее возникли, то мы с Россией уже сейчас имели бы беспаспортную систему поездок, по удостоверениям, как это сейчас происходит с Украиной и Грузией. Надеюсь, что рано или поздно бюрократические вопросы будут устранены и мы перейдем к этому", — сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.
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