Анкара надеется, что Россия и Турция перейдут на безвизовую систему поездок 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Анкара надеется, что РФ и Турция рано или поздно перейдут на безвизовую систему поездок, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Если бы не противоречия, которые у нас ранее возникли, то мы с Россией уже сейчас имели бы беспаспортную систему поездок, по удостоверениям, как это сейчас происходит с Украиной и Грузией. Надеюсь, что рано или поздно бюрократические вопросы будут устранены и мы перейдем к этому", — сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.