Саммит РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию состоится 4 апреля

"Астанинский формат успешно развивается, — отметил министр. — Следующим этапом должна стать встреча лидеров России, Ирана и Турции в Стамбуле 4 апреля".

Следующий после стамбульской встречи саммит может пройти в Тегеране , сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил, что нынешние зоны деэскалации в Сирии не являются постоянными и по истечении нынешнего срока их действия будет рассмотрен вопрос о возможном продлении.

"Зоны деэскалации действуют, они не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании. Один раз режим этих зон уже продлевался, когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этими зонами с учетом ситуации", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что «некоторые западные коллеги» стремятся вывести из-под удара террористов, прежде всего организацию "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Видно стремление наших некоторых западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов, прежде всего «Джебхат ан-Нусры», играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа", — сказал он.