Саммит РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию состоится 4 апреля 

Выступая после встречи глав МИД стран-гарантов Астанинского процесса (РФ, Турция, Иран), прошедшей в казахской столице 16 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 4 апреля в Стамбуле должен состояться саммит глав трех государств.
"Астанинский формат успешно развивается, — отметил министр. — Следующим этапом должна стать встреча лидеров России, Ирана и Турции в Стамбуле 4 апреля".
Следующий после стамбульской встречи саммит может пройти в Тегеране, сказал Лавров.
Кроме того, министр отметил, что нынешние зоны деэскалации в Сирии не являются постоянными и по истечении нынешнего срока их действия будет рассмотрен вопрос о возможном продлении.
"Зоны деэскалации действуют, они не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании. Один раз режим этих зон уже продлевался, когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этими зонами с учетом ситуации", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Также он подчеркнул, что «некоторые западные коллеги» стремятся вывести из-под удара террористов, прежде всего организацию "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
"Видно стремление наших некоторых западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов, прежде всего «Джебхат ан-Нусры», играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа", — сказал он.
На нынешней министерской встрече в Астане три страны приняли совместное заявление из 20 пунктов. В нем они выразили приверженность политическому урегулированию в Сирии, подчеркнули необходимость скорейшего разрешения тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в районах, где продолжается конфликт, призвали различные стороны сирийского конфликта и международное сообщество поддержать работу конституционного комитета, который был создан на Конгрессе по сирийскому урегулированию в Сочи в январе.