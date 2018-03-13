В Испании конфисковали имущество дяди Башара Асада на сумму более 600 млн евро

По ее данным, «ориентировочно 503 объекта недвижимости стоимостью около 600 миллионов евро, которые принадлежали Рифату Асаду или его ближайшему окружению, были конфискованы в Марбелье (город в испанской Андалусии)». Издание отмечает, что речь идет об отелях, ресторанах и предприятиях, связанными с предметами роскоши, передает ТАСС

В апреле прошлого года Национальная судебная коллегия Испании начала расследование в отношении экс-вице-президента Сирии Рифата Асада по подозрению в отмывании средств в пиренейском королевстве. Властями были заблокированы счета 16 человек и 76 юридических лиц, связанных с родственником сирийского президента, а также проведены обыски на объектах недвижимости в Марбелье и Пуэрто Банус.

Во Франции же в марте 2017 года по итогам расследования по обвинению в хищении государственных средств и отмывании по предварительному сговору средств, полученных в результате грубого нарушения налогового законодательства, также был наложен арест на два особняка, принадлежащих Рифату Асаду и находящихся в фешенебельном 16-м округе Парижа. Сам Рифат Асад все обвинения отрицал. На допросах он заявил, что «все средства (порядка 15 млн евро) были перечислены ему в начале 1980-х годов Абдаллой Аравийским (наследным принцем и будущим королем (2005-2015) Саудовской Аравии ) для поддержки его политической борьбы против брата» и экс-президента САР Хафеза Асада.

Рифат Асад — родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971 по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая окончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну и с тех пор проживает в Европе.