В Турции число жертв ДТП с автобусом возросло до 10 человек

Число жертв крупной автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса на севере Турции увеличилось до 10 человек, передает телеканал CNN Turk. "В аварии погибли десять человек, 18 ранены, состояние десяти из них тяжелое", — привел последние данные катастрофы мэр города Османджик Хамза Караташ. Ранее турецкие СМИ сообщили, что во вторник рано утром в районе Османджик турецкой провинции Чорум рейсовый автобус врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся. Автобус следовал по маршруту Стамбул-Токат. Первоначально на месте ДТП скончались шесть человек.