В Турции число жертв ДТП с автобусом возросло

Число жертв крупной автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса на севере Турции увеличилось до 10 человек, передает телеканал CNN Turk.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что во вторник рано утром в районе Османджик турецкой провинции Чорум рейсовый автобус врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся. Автобус следовал по маршруту Стамбул-Токат. Первоначально на месте ДТП скончались шесть человек.
"В аварии погибли десять человек, 18 ранены, состояние десяти из них тяжелое", — привел последние данные катастрофы мэр города Османджик Хамза Караташ.