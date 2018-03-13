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В Турции число жертв ДТП с автобусом возросло
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В Турции число жертв ДТП с автобусом возросло до 10 человек 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Reuters
Число жертв крупной автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса на севере Турции увеличилось до 10 человек, передает телеканал CNN Turk.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что во вторник рано утром в районе Османджик турецкой провинции Чорум рейсовый автобус врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся. Автобус следовал по маршруту Стамбул-Токат. Первоначально на месте ДТП скончались шесть человек.
"В аварии погибли десять человек, 18 ранены, состояние десяти из них тяжелое", — привел последние данные катастрофы мэр города Османджик Хамза Караташ.
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