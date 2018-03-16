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Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
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Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — шесть, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — два, Дамаск — шесть", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок, подчеркивает оборонное ведомство.
Сообщается, что за день Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Эль-Хамам провинции Хомс. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,9 тонны.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2435. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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