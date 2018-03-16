Какие проблемы планируют решить главы МИД России, Ирана и Турции на встрече по Сирии

Ирана и Министры иностранных дел России Турции проведут встречу в Астане по Сирии . Главы дипломатических ведомств обсудят наиболее острые разногласия, мешающие сотрудничеству трёх государств. В частности, как полагают эксперты, речь пойдёт о судьбе нынешнего лидера САР Башара Асада , о будущем Африна, об обстановке в Восточной Гуте, о курдах и о присутствии на территории Сирии иностранных военных формирований: турецких, иранских и американских. Особый вопрос — подготовка к встрече лидеров России, Турции и Ирана, которая должна состояться в апреле 2018 года в Стамбуле . Смогут ли стороны найти взаимоприемлемые решения острых проблем, выяснял RT. Почва для президентов

Как отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова , встреча будет отличаться от традиционного формата переговоров в Астане, так как на ней не будут присутствовать представители Дамаска и сирийской оппозиции, а также специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее в столице Казахстана прошли переговоры делегаций трёх стран по вопросам, которые будут вынесены на обсуждение министров. Россию представлял спецпредставитель президента Александр Лаврентьев , Турцию — помощник советника главы МИД Седат Онал, Иран — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.

По информации турецкого агенства Anadolu, стороны обсудили вопросы освобождения военнопленных, ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе и итоги Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в январе 2018 года в Сочи . Также накануне встречи в Астане переговоры в двустороннем формате в Москве провели Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

«В Астане с министрами иностранных дел Ирана и Турции мы посмотрим, как выполняется сочинское заявление, и сформулируем свои рекомендации всем сторонам конфликта», — заявил 15 марта 2018 года Сергей Лавров, выступая на московском форуме «Россия — страна возможностей».

«Это будет важная встреча, поскольку политический процесс пробуксовывает, — отметил в интервью RT политолог Алексей Хлебников. — Это мы видели по конгрессу в Сочи — всё-таки многие основные группы оппозиционеров не были представлены».

По словам эксперта, стороны постараются прийти к взаимопониманию по поводу политического будущего Сирии. Это особенно важно в преддверии намеченного на 4 апреля 2018 года саммита президентов России, Ирана и Турции в Стамбуле.

«Основная задача встречи 16 марта 2018 года — сверить часы, чтобы подготовить почву для проведения саммита в Стамбуле и выработки общей позиции, — считает Хлебников. — России сейчас необходимо продемонстрировать успех в политическом процессе». Днём ранее, 15 марта 2018 года, исполнилось семь лет с начала протестов в Сирии, которые привели к началу гражданской войны в стране.

Проблемные поля

«После того как завершается военная составляющая конфликта, на первый план выходят политические вопросы, а по ним вскрывается множество разногласий», — отмечает эксперт. Главная из них — судьба нынешнего сирийского лидера Башара Асада. Москва и Тегеран открыто поддерживают нынешнее сирийское руководство, тогда как Турция, страны ЕС США требуют его ухода.

«Очень важно искать пути компромисса, поскольку здесь позиции расходятся достаточно серьёзно», — отметил в беседе с RT доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков . По словам эксперта, в ряде вопросов «Турция продолжает солидаризироваться с Западом, обвинять Башара Асада во всех смертных грехах, не разбираясь в ситуации».

В первую очередь это касается обстановки в Восточной Гуте — контролируемом боевиками пригороде Дамаска. Формально это зона деэскалации, но периодически оттуда наносятся удары по сирийской столице. С февраля 2018 года сирийские правительственные войска ведут операцию по установлению контроля над пригородом. США и их союзники, а также Турция обвиняют правительство Сирии в нарушении прав человека и применении химоружия.

«Турция сама ведёт операцию в Африне, где тоже не всё гладко, — отмечает политолог Алексей Хлебников. — Заметны молчаливое согласие и отсутствие критики в отношении друг друга с обеих сторон».

Россия не вмешивается в конфликт между курдами и турками в Африне и проводит гуманитарную операцию в Восточной Гуте, помогая мирным жителям покинуть зону боевых действий.

После переговоров Лаврова и Чавушоглу в Москве пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил 15 марта 2018 года, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) работает над тем, чтобы вывести террористов группировки «Джабхат ан-Нусра»* из Гуты. Таким образом, по словам представителя Эрдогана , исчезнет необходимость бомбардировок этой территории и появится надежда на прекращение боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не против вывода боевиков из Гуты, как это было сделано ранее в Алеппо.

По мнению Алексея Хлебникова, сейчас наиболее важно согласовать позиции Анкары и Тегерана, поскольку именно Иран наиболее активно поддерживает действия правительственных войск в Сирии. «Сирийцы и иранцы после шести лет войны более склонны чувствовать себя победителями. И побеждает ястребиный подход, стремление задавить противника, а не идти на компромиссы», — подчёркивает политолог.

Кроме того, по словам экспертов, на встрече в Астане 16 марта 2018 года стороны обсудят будущее Африна, курдский вопрос и присутствие на территории Сирии иностранных военных формирований: турецких, иранских и американских.

Американский фактор

Вопрос размещения баз в очередной раз поднял президент Турции Реджеп Эрдоган. 14 марта 2018 года, выступая по случаю дня медицинского работника, турецкий лидер задался вопросом, с какой целью американцы развернули 20 военных баз на севере Сирии.

«В Сирии созданы 20 баз. Для чего они созданы? — цитируют Эрдогана турецкие СМИ. — Они направлены против Турции или Ирана. Наверняка не против России, потому что это будет означать третью мировую войну».

Эрдоган подчеркнул, что Турция должна быть готова к любому развитию событий.

По словам Алексея Хлебникова, в заявлениях Эрдогана больше риторики. Он и ранее высказывал недовольство присутствием американских войск на территории Сирии. Тем не менее 15 марта его пресс-секретарь выразил надежду на сохранение договорённостей, достигнутых ранее в ходе визита бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару в феврале 2018 года. В частности, Турция хотела бы обменять вывод курдских сил из района города Манбидж на сохранение там американского военного присутствия.

Однако смена руководителя Госдепа ставит под вопрос выполнение этих договорённостей или как минимум откладывает их до тех пор, пока его кандидатура не будет утверждена сенатом. Как только Майкл Помпео был объявлен новым главой американского дипломатического ведомства, СМИ припомнили ему ныне стёртую запись в Twitter, где он назвал Турцию «тоталитарной исламистской диктатурой».

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу после отставки Тиллерсона отменил назначенный на 19 марта 2018 года визит в Вашингтон.

«Им в первую очередь надо научиться вести себя по отношению к нам и уважать нас», — прокомментировал Чавушоглу назначение Помпео.

По словам Алексея Хлебникова, сейчас Турция может использовать эту ситуацию для дальнейшего давления на США по вопросу контроля над севером Сирии. «Если они договорятся о чём-то, это будет определённый вызов для России, если это не будет отвечать её интересам», — отмечает эксперт.

Нацеленность на действия

Однако Владимир Аватков полагает, что США не удастся перетащить Турцию на свою сторону. «Вопрос переговоров Турции с Соединёнными Штатами — это вопрос того, как Соединённые Штаты оценят возрастающую активность и самостоятельность Анкары. Учитывая американские подходы к внешней политике, это маловероятно», — полагает политолог.

Кроме того, как отмечает эксперт, сохраняются разногласия между Турцией и США и по другим вопросам, не только по Сирии. Например, Вашингтон отказывается выдавать Фетхуллаха Гюлена , которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота 16 июля 2016 года.

Эксперты считают, что треугольник Москва — Анкара — Тегеран не разрушит и планы США нанести удар по Дамаску «в отместку» за Восточную Гуту. По мнению Алексея Хлебникова, Турции эта встреча необходима в том числе для того, чтобы иметь больше возможностей для давления на США. «Расхождения между США и нами всегда использовались Турцией как большое преимущество при переговорах и с нами, и с американцами», — отмечает, в свою очередь, Владимир Аватков.

По словам политолога, в ходе визита в Москву министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что Турция ищет пути решения сирийской проблемы с Москвой и Тегераном, потому что видит реальные действия с их стороны. «А другие государства, с которыми она формально входит в союз, не действуют и не могут ничего осуществить», — подчёркивает Аватков.

Анкару привлекает то, что Москва и Тегеран проявляют себя как надёжные и договороспособные партнёры. «Все три государства могут сделать ещё один рывок вперёд, потому что все три страны заинтересованы в решении этого конфликта», — утверждает политолог.