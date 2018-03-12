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Россия заявила о химатаке в Восточной Гуте
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В ООН сорвали выступление России

Россия заявила о химатаке в Восточной Гуте 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» применила в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество.
«По имеющимся данным, 5 марта «нусровцы» применили в Восточной Гуте хлоросодержащее вещество, в результате пострадали 30 мирных жителей. Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии», — сказал Небензя, передает РИА «Новости».
В воскресенье глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США получают сообщения о химических атаках в Восточной Гуте, но у Вашингтона нет доказательств того, что Дамаск использует химоружие.
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