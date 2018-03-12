Денонсация армяно-турецких протоколов не имела противников

Денонсация армяно-турецких протоколов от 10-ого октября 2009 года была настолько спокойно воспринята в Армении и за ее пределами, что внешне может показаться, что ничего существенного не случилось.

Тем временем, если вспомнить какие активные обсуждения проходили в Армении и в (армянской) Диаспоре накануне подписания этих документов, с какой настойчивостью международные посредники требовали их быстрого утверждения, то может показаться странным нынешнее спокойное безразличие международной общественности.

В последствие провала протоколов, фактически, в Армении уже формируется однозначный внутриполитический консенсус в вопросе урегулирования армяно-турецких отношений. Испаряются возникшие еще при первом президенте Армении иллюзии, что возможно на основе взаимного аннулирования старых счетов урегулировать армяно-турецкие отношения, оставив в стороне все спорные вопросы.

В будущем, перед тем как сделать какой-либо шаг в отношениях с Турцией , власти Армении должны будут действительно руководствоваться одним принципом: они имеют дело с подлым и безответственным политическим партнером, для которого никакой договор и никакая договоренность не имеют абсолютно никакой цены.

Известно, что на протяжении веков Турция никогда не уважала ни одну договоренность, основанную на взаимных уступках, если за ней ни видела силу. Значит, армянская политическая мысль отныне должна основываться на том убеждении, что на нынешнем этапе урегулирование отношений с Турцией возможно только при односторонних уступках.

При этом, будет наивным считать, что после урегулирования карабахского конфликта эти условия изменятся. Следующим будет требование об отказе от борьбы за международное признание Геноцида армян. Для того, чтобы осознать все это, нужно внимательно читать последнее заявление известного турецкого научного деятеля Баскн Орана о том, что Турция изначально вовсе не собиралась воплощать в жизнь эти протоколы.

Турция и сегодня продолжает рассматривать Армению в качестве препятствия на пути реализации своих агрессивных и захватнических планов. Поэтому она пыталась использовать протоколы для выуживания у Армении максимальных уступок и нейтрализации армянского фактора в регионе. В то время, как общая траектория развивающихся вокруг Армении геополитических изменений направлена на усиления роли армянского фактора.

Именно этим объясняется то, что уже прошло пять-шесть дней после того, как Армения объявила о решении отозвать подпись из-под цюрихских протоколов 10-ого октября 2009 года, но ни одна из сверхдержав, стоявших за всем процессом нормализации армяно-турецких протоколов, ни слова не сказала и не дала оценки происходящему.

Всем давно уже было понятно, что протоколы себя изжили, ясно было также, по чьей вине это случилось. Следовательно, оценивать случившееся означает раскрывать и без того понятные причины, безрезультатно пытаясь спасти безнадежную ситуацию.

Кому это выгодно, если сегодня Турция во многих более существенных вопросах достойна осуждения, основанного на актуальных открытиях. Следовательно, нынешняя самоуверенная дерзость турецких властей и преувеличение собственных сил воспринимаются со стороны международной общественности, как возможность ввязать Турцию в новые, не менее сложные проблемы, а не решать старые.

То есть, Армения нужна международной общественности не в качестве страны, которая взяла на себя какие-то обязательства в отношении Турции через протоколы, а в качестве максимально свободного и самостоятельного игрока, который может занять свое место в будущем большом и широком антитурецком альянсе.

Армения освободила свои руки, в то время, как Турция все более глубоко ввязывается в сирийский Африн, где уже на протяжении полутора месяцев ее хваленая армия с помощью самолетов, танков и артиллерии не может одержать победу над не имеющими государства курдскими организациями.

Это крупнейший удар по Турции за последние десятилетия. Значит еще не известно кто станет ее очередным противником в условиях постоянно углубляющейся международной изоляции и окружения противниками практически со всех сторон.

В такой ситуации процесс аннулирования армяно-турецких протоколов вполне естественен и считается закономерным шагом не только внутри Армении, но и на международной арене. Это свидетельствует о том, что Армения очень правильно рассчитала соответствующую этому важному шагу международную политическую ситуация, а значит, и промежуток времени.