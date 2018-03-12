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Для российской армии открыли путь на турецкие курорты
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Для российской армии открыли путь на турецкие курорты 

Уралинформбюро 12 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Прощайте, Сочи и Крым!
Российским военнослужащим разрешили отправиться на отдых в Турцию. Об этом «Уралинформбюро» сообщили собственные источники в Министерстве обороны РФ.
Ранее Министерство внутренних дел также определило список зарубежных стран, разрешенных для отдыха своих сотрудников. В перечень попали всего 13 государств, преимущественно бывших союзных республик СССР: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также полицейские в этом году смогут отдохнуть в Абхазии, Южной Осетии, Китае, Вьетнаме и на Кубе.
Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма, Турция и Никарагуа, разрешенные к посещению в 2015-2016 годах, для правоохранителей пока закрыты.
Турпоток в Турцию был остановлен в ноябре 2015 года. Военно-воздушные силы республики сбили в Сирии российский Су-24. После 8-месячного «простоя» направление открыли для туристов.
Ранее по теме: Российским полицейским урезали список стран для отдыха
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